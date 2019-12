VÍDEO «Perpinyà, Perpinyà!»: eufòria a JxCat pel futur de Puigdemont com a eurodiputat

Tots els ulls de Junts per Catalunya (JxCat) estaven posats en la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. I el veredicte és especialment positiu per a Carles Puigdemont i Toni Comín, que van ser escollits a les eleccions del 26-M però a qui la Junta Electoral Central (JEC) va impedir l'accés a l'acta perquè no van acudir a Espanya per jurar la Constitució. Des d'una sala de la cambra, els crits de "Perpinyà, Perpinyà!", ciutat de la Catalunya Nord a la qual l'expresident podria desplaçar-se si obté definitivament la immunitat, han ressonat en la reunió, a la qual hi eren telemàticament Puigdemont i Comín.Quina és la frase clau per entendre la satisfacció a les files de JxCat i en l'entorn jurídic de Puigdemont? És aquesta: "Una persona escollida al Parlament Europeu adquireix la condició de membre des de la proclamació oficial dels resultats i gaudeix, des d'aquell moment, de les immunitats derivades de tal condició". La situació ha estat analitzada des de primera hora al Parlament amb Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, que ha seguit la lectura des d'un despatx a la cambra a través de la televisió.Segons el que es desprèn de la sentència llegida aquest matí a Luxemburg, l'expresident de la Generalitat i l'exconseller de Salut haurien adquirit la immunitat parlamentària des del moment en què el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va proclamar els resultats el dia 14 de juny , dues setmanes i mitja després de les eleccions. En l'equació també hi apareix Clara Ponsatí, número tres de JxCat, que adquiriria l'escó un cop completat el Brexit per la reordenació obligada en el repartiment de representants.

