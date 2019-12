Detenen l'excapellà de Sant Vicenç de Castellet per estafar 3,5 milions a àvies

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut l'excapellà de Sant Vicenç de Castellet, David Vargas, de 45 anys, per un presumpte delicte continuat d'estafa, segons ha avançat La Sexta . En un pis que es trobava al seu nom, l'excapellà hi guardava maletes plenes de diners fins arribar als 3,5 milions d'euros. Els agents també van confiscar-li moltes joies, obres d'art, una arma de foc i fins i tot lingots d'or.En el seu pas per la parròquia bagenca, David Vargas va protagonitzar diversos escàndols. D'ideologia feixeista i anticatalana, després de buscar-se l'enemistat de gran part dels fidels de l'església de Sant Vicenç, finalment va ser apartat de l'ofici quan va transcendir una fotografia seva eròtica amb un noi adolescent. Prèviament, però, ja havia estat relacionat amb el món de les drogues i la prostitució.Segons se sosté des de la policia, l'excapellà, engalipava les àvies perquè li cedissin diners, joies, obres d'art i immobles, tant en vida com en herència, tal i com van denunciar les famílies d'algunes de les víctimes. Es van anar acumulant casos, i els Mossos d'Esquadra van començar a tenir moltes proves cap a ell. Davant la pressió policial i una citació d'un jutge de fa unes setmanes, Vargas va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un pont de la ronda de Barcelona. Es va trencar el maluc i els dos fèmurs, i aquest dimecres, un cop recuperat de les ferides, ha estat detingut.

