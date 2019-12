Vox considera que la sentència del TJUE és un «pal per a Espanya» i per a la seva sobirania

"Un pal per a Espanya i un atac a la seva sobirania". Així ha definit Vox -acusació popular en la causa de l'1-O- la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras i conclou que no hauria d'haver estat condemnat per la seva condició d'eurodiputat. El portaveu de la formació d'extrema dreta al Congrés, Espinosa de los Monteros, ha acusat la Unió Europea de "falta de lleialtat" i ha assenyalat directament el govern del PSOE com a principal responsable. "Estan parlant amb colpistes i cedint als seus xantatges", ha lamentat.Espinosa de los Monteros ha assegurat que no li ha sorprès la decisió del tribunal europeu perquè, segons el seu judici, Espanya "no es respecta a si mateixa". El dirigent ha argumentat que un veredicte d'aquest tipus no s'hagués produït "mai" contra un altre estat membre, com ara Alemanya. La prova d'aquesta "falta de respecte" és, ha insistit, les converses que està mantenint el PSOE amb ERC per la investidura de Pedro Sánchez. "Amb una Espanya més dèbil és més fàcil que s'atropellin les nostres institucions i la nostra sobirania", ha etzibat.Vox ha reptat el PSOE a presentar els recursos per "impedir que es faci més mal a Espanya", tot i que s'ha mostrat convençut que no això no passarà i que els socialistes seguiran "negociant". L'extrema dreta ha insistit que cal recuperar "el sentit comú davant dels que volen destruir la nació" i ha advertit que el seu grup estarà "alerta" i posarà "tota la carn a la graella" per evitar que els interessos d'Espanya es vegin "lesionats".

