La justícia ha arribat des d'Europa. S’han vulnerat els nostres drets i els de 2.000.000 de ciutadans que ens van votar. Nul·litat de la sentència i llibertat per tothom! Persistiu com ho hem fet nosaltres! #JunquerasImmunity — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) December 19, 2019

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó a Oriol Junqueras aquest dijous. La justícia europea ha sentenciat que tenia immunitat com a eurodiputat i que, per tant, hauria d'haver sortit de la presó per anar a recollir l'acta al Parlament Europeu. Poc després de fer-se públic el veredicte, el líder d'ERC ha destacat que la justícia "ha arribat des d'Europa".En una piulada, Junqueras denuncia que la justícia espanyola ha vulnerat els seus drets i els de "dos milions de ciutadans que ens van votar". A banda, el republicà fa dues peticions: nul·litat de la sentència i llibertat "per a tothom". "Persistiu com ho hem fet nosaltres", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor