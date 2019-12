L'Ajuntament de Barcelona no municipalitzarà finalment part del servei d'atenció domiciliària

El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) de l'Ajuntament de Barcelona continuarà sent gestionat per privats. Aquest dijous comença la licitació del SAD, que representa el segon contracte públic més important del consistori, i l'Ajuntament no iniciarà cap procés de municipalització, tot i que així ho va anunciar al maig -deu dies abans de les eleccions-, com va avançar NacióDigital . Finalment, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat ha emès un informe desfavorable a la internalització del SAD i els serveis jurídics municipals no han trobat cap escletxa per fer-la efectiva.Barcelona en Comú ja recollia la municipalització del SAD al seu programa electoral del 2015 i no va ser fins a les acaballes del passat mandat que l'aleshores tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, es comprometia aplicar parcialment la mesura. La municipalització havia d'afectar entre el 7% i el 10% del servei, amb la voluntat de fer-lo més "eficaç".La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha assegurat que el consistori no tanca la porta a la municipalització, ja que és la "voluntat política" del govern però ha insistit en la inviabilitat de tirar-la endavant. L'Ajuntament havia previst municipalitzar el servei encomanant-lo al Consorci de Salut i Social de Catalunya, que l'Ajuntament considerava un ens propi tot i que està integrat per més administracions i actors privats.Precisament, la presència de privats ha estat l'element en què s'ha basat la resolució de la junta per vetar la internalització, a més de rebutjar que l'encomana es fes des de l'Institut Municipal de Serveis Socials i no directament des de l'Ajuntament, com preveia el consitori.Tarafa ha defensat que amb la nova licitació l'Ajuntament ha aconseguit incloure les millores que volia incorporar amb la municipalització. Bàsicament, són tres: la proximitat, la reorganització i les condicions laborals.L'increment pressupostari en la licitació és del 50% i puja fins als 99,7 milions, mentre que la impulsada el 2016 contemplava un pressupost inicial de 66,7 milions.L'Ajuntament vol impulsar un nou model de SAD, basat en les anomenades superilles socials. Aquesta organització funciona a partir de la creació de grups de 10 a 12 treballadors amb capacitat d'autoorganització que es fan càrrec de 40 a 60 usuaris que viuen uns a prop dels altres. L'objectiu és millorar la qualitat del servei i les condicions laborals dels empleats, sovint contractats a temps parcial i amb sous baixos. Les superilles eviten, per exemple, llargs desplaçaments dels cuidadors i generant un vincle més pròxim entre treballadors i usuaris.El consistori vol arribar a les 60 superilles i desenvolupar-ne un màxim de 120 durant els pròxims cinc anys. Actualment n'hi ha vuit en marxa que funcionen com a prova pilot a la Marina del Port, Sant Antoni, Vilapicina i la Torre Llobeta i el Poblenou.Presten servei a 543 persones i hi treballen 93 professionals.L'Ajuntament ha endarrerit la licitació del SAD per poder fer-la tenint en compte el nou conveni laboral per als treballadors del sector, firmat recentment i que comporta una millora salarial. L'Ajuntament serà la primera administració de Catalunya que incorpora aquest nou conveni.A més, el concurs d'adjudicació tindrà en compte l'estabilització de la jornada laboral i la formació de les empreses als treballadors. L'Ajuntament adjudicarà un segon contracte per encarregar un control de la gestió del SAD, pel que fa a la qualitat del servei i al compliment de les condicions laborals.La previsió és que el nou contracte del SAD es pugui adjudicar durant el segon semestre del 2020, i que tingui una durada de dos anys amb una opció de dos anys de pròrroga.El 2018 el SAD va atendre 24.094 persones i el servei actualment se'l reparteixen l'empresa Clece -del grup ACS de Florentino Pérez-,Valoriza -pertanyent a la constructora Sacyr- i l'entitat del tercer sector Suara. El contracte hauria vençut al gener però l'Ajuntament el va prorrogar.

