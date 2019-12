El veredicte del TJUE obre les portes de l'Eurocambra a Puigdemont i Comín

Encara queden jutges a Europa. Llibertat immediata per a @junqueras! El TJUE defensa els mateixos criteris que hem defensat contra el Parlament europeu i les autoritats espanyoles, que han intentat alterar el funcionament de la democràcia europea. @EuParlament @ourvoteseu — Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2019

Tots els ulls de Junts per Catalunya (JxCat) estaven posats en la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. I el veredicte és especialment positiu per a Carles Puigdemont i Toni Comín, que van ser escollits a les eleccions del 26-M però a qui la Junta Electoral Central (JEC) va impedir l'accés a l'acta perquè no van acudir a Espanya per jurar la Constitució.Quina és la frase clau per entendre la satisfacció a les files de JxCat i en l'entorn jurídic de Puigdemont? És aquesta: "Una persona escollida al Parlament Europeu adquireix la condició de membre des de la proclamació oficial dels resultats i gaudeix, des d'aquell moment, de les immunitats derivades de tal condició". La situació ha estat analitzada des de primera hora al Parlament amb els advocats -Gonzalo Boye ha seguit per televisió la lectura de la sentència des d'un despatx- i els dirigents de la formació en connexió per videoconferència amb Bèlgica, on hi ha Puigdemont i Comín.Segons el que es desprèn de la sentència llegida aquest matí a Luxemburg, l'expresident de la Generalitat i l'exconseller de Salut haurien adquirit la immunitat parlamentària des del moment en què el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va proclamar els resultats el dia 14 de juny, dues setmanes i mitja després de les eleccions. En l'equació també hi apareix Clara Ponsatí, número tres de JxCat, que adquiriria l'escó un cop completat el Brexit per la reordenació obligada en el repartiment de representants.El veredicte suposa un triomf per a Puigdemont, no només jurídic -a l'espera que el tribuna es pronunciï sobre el seu cas concret- sinó també polític, perquè l'estratègia de l'exili es basa en les decisions que pugui prendre la justícia europea. L'expresident de la Generalitat es troba en ple procés d'extradició a Bèlgica, però la situació no es resoldrà fins que el TJUE no es pronunciï sobre la seva immunitat.Obtenir formalment la condició d'eurodiputat i afegiria un nou filtre a l'extradició, perquè requeriria una nova euroordre i un suplicatori a l'Eurocambra. La immunitat, a banda, seria un element clau per a Puigdemont a l'hora de sospesar sortides puntuals de Bèlgica. Perpinyà és una de les places en les quals l'expresident podria fer mítings, i s'ha debatut de portes endins la possibilitat de fer retorns puntuals a Catalunya, malgrat que aquesta opció no compta amb unanimitat dins de JxCat pel risc que té.

