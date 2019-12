Almenys 10 detinguts per les protestes al voltant del Camp Nou

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la nit almenys de persones en el marc dels a ldarulls que es van produir al voltant del Camp Nou . Els enfrontaments entre la policia i els manifestants van començar mentre es disputava el Clàssic - que va acabar amb empat - i es van allargar fins a la mitjanit.Els detinguts per la policia catalana estan acusats de desordres públics, llançament d'objectes a la línia policia i atemptat contra els agents de l'autoritat. L'últim focus de tensió va ser a la cruïlla de Gran Via de Carles III amb Travessera de les Corts, on els Mossos també van efectuar diverses detencions.Segons xifres oficials, les protestes també van deixar gairebé una setantena de ferits . El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que ha atès a un total de 64 persones. D'aquestes, 59 han estat de caràcter lleu i cinc d'elles, de menys lleu. Del total d'atencions realitzades pel SEM, 16 han requerit traslladat a centres hospitalaris i 39 han estat a agents dels Mossos d'Esquadra.A banda, els Mossos d'Esquadra també van arrestar una onzena persona pel robatori d'un rellotge de luxe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor