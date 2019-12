La justícia europea desautoritza el Suprem i reconeix la immunitat de Junqueras

Cop al Tribunal Suprem. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que Oriol Junqueras tenia immunitat com a eurodiputat quan va ser proclamat eurodiputat del Parlament Europeu. Això comportava, segons els jutges, l'aixecament de la presó provisional per assistir a l'Eurocambra per completar els tràmits establerts. En cas que el Tribunal Suprem hagués volgut mantenir la presó provisional, hauria d'haver demanat el suplicatori corresponent. Ho han anunciat els 15 magistrats de la gran sala del tribunal europeu, fet que demostra la complexitat del cas, i no han emès vots particulars.Concretament, el tribunal diu que una persona elegida eurodiputada obté l'estatus de membre de Parlament Europeu en el moment que es proclamen oficialment els resultats. Això va passar quan es van publicar els noms de Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín al BOE el 14 de juny. En aquest moment, sosté la justícia europea, Junqueras tenia immunitat d'acord amb l'article 9 del protocol sobre aquesta qüestió. Pocs minuts després de conèixer-se el veredicte del TJUE, Junqueras ha celebrat que la justícia hagi arribat des d'Europa i ha denunciat la vulneració de drets. "Nul·litat de la sentència i llibertat per a tothom", ha exigit.La sentència afegeix que les persones que com Junqueras són escollides membres del Parlament Europeu gaudeixen des de la proclamació dels resultats la immunitat de desplaçament vinculada a la seva condició. Aplicat al cas de Junqueras, això vol dir que calia aixecar qualsevol mesura de presó provisional imposada abans de ser eurodiputat electe per permetre'l desplaçar al Parlament Europeu i participar de la sessió constitutiva. Si el Suprem, en el seu moment, considerava que no es podia aixecar la presó provisional, hauria d'haver demanat el suplicatori al Parlament Europeu perquè se li aixequés la immunitat. Marchena no ho va fer.L'impacte que pot tenir això ara sobre Junqueras és incert, perquè ja hi ha una sentència ferma del Suprem que el condemna a tretze anys de presó. Manuel Marchena va elevar tres qüestions prejudicials al TJUE -prejudicials, és a dir, abans del judici- però el tribunal va dictar sentència sense esperar el pronunciament del tribunal europeu. Això suposa entrar en terreny desconegut i, de fet, Luxemburg no aclareix si Junuqeras pot sortir ara de la presó. En aquest sentit, el tribunal especifica que en cap cas resol un litigi nacional sinó que correspon al Suprem resoldre la qüestió de conformitat a la decisió de la justícia europea. Sigui com sigui, ERC ja ha demanat la nul·litat de la sentència i l'alliberament immediat del seu president. Aquesta decisió pot tenir un efecte indirecte també en els casos de Carles Puigdemont i Toni Comín, que tenen pendents els seus recursos sobre la immunitat i es podrien resoldre abans del mes de febrer. Si Junqueras tenia immunitat quan va ser elegit eurodiputat, Puigdemont i Comín -que no han estat jutjats i estan en llibertat- també la podrien tenir i, per tant, podrien posar els peus al Parlament Europeu. El mateix podria passar amb Clara Ponsatí, que serà eurodiputada un cop es faci efectiu el Brexit, a principis d'any, i d'acord amb la sentència del TJUE podrà anar al Parlament Europeu per formalitzar la seva condició. Gonzalo Boye, a través de Twitter, ha recuperat les crispetes.

La sentència del TJUE sobre Junqueras by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor