Les obres de reparació del Palau de la Música de València no començaran fins al 2021

Les obres de reforma del Palau de la Música de València, que preveuen reparar els desperfectes detectats en les dues sales principals, Iturbi i Rodrigo, no començaran fins al primer trimestre del 2021; segons informa el Diari la Veu . Les obres actuaran per a atendre totes les necessitats de l'edifici després d'haver complit 32 anys. Serà també durant els primers mesos del 2021 quan es publiqui la licitació i adjudicació d'aquests treballs.L'objectiu de l'Ajuntament de València, de qui depèn aquest auditori, és reobrir les zones que han estat tancades "en el menor temps possible" després d'haver escomès la seva "renovació" per a convertir-lo en "un edifici més modern i eficient energèticament". A més, pretén que tota la intervenció estigui encaminada a "preservar i recuperar, en la mesura que siga possible, la idea del projecte original" del Palau de la Música "redactat el 1984 per l'arquitecte José María García de Paredes".Així ho han indicat aquest dimecres la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta del recinte, Glòria Tello, i l'edil de Serveis Centrals Tècnics i Contractació, Luisa Notario. La Junta de Govern Local del consistori aprovarà divendres que ve la redacció d'aquest projecte, que compta amb un pressupost pròxim als 400.000 euros.La intervenció prevista inclou la reforma de les sales Iturbi i Rodrigo; la renovació de diferents instal·lacions per a disminuir el consum energètic i adequar-se a la normativa vigent; la reparació de la pedra que recobreix la façana de l'edifici, i l'eliminació de les filtracions d'aigua detectades en l'immoble. A més, està programat substituir reflectors acústics i les butaques en les dues sales principals i actuar sobre la cúpula de l'edifici.L'obra anunciada per a eliminar el trencadís de la façana, "un element impropi", no es preveu en aquest projecte, atès que es tracta d'una intervenció "totalment independent" que s'escometrà d'altra banda, ha precisat Notario, que ha assenyalat que la retirada d'aquests taulells està previst que es dugui a terme en breu.Les responsables municipals no han donat dades sobre la data en la qual podrà estar conclosa la reforma ni sobre el cost que tindrà i han assegurat que podran oferir informació sobre aquest tema "una vegada estigui redactat el projecte" de l'obra. "Avui no es pot tindre una estimació. No ho sabem, tant el cost de l'obra com el termini d'execució es tindran una vegada estigui redactat el projecte", ha dit la responsable de Serveis Centrals Tècnics.Luisa Notario ha agregat que "la idea és que s'executi per fases" tota la reforma i que "l'objectiu principal és obrir les sales al més prompte possible". Ha explicat que després de l'acord de la Junta de Govern Local per a la contractació de la redacció del projecte d'obra i la seua publicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en el Diari Oficial de la Unió Europea, les empreses disposaran de 40 dies per a presentar ofertes.Així mateix, l'edil ha comentat que, segons les estimacions dels tècnics del Servei de Contractació, el projecte podria estar adjudicat i formalitzat a la fi de març i ha exposat que després hi haurà tres mesos per a la seva redacció. Respecte a l'execució de l'obra ha afegit que s'ha de tindre en compte que per la seva dimensió econòmica implica un contracte "subjecte a legislació harmonitzada sotmesa a la normativa europea" que suposa "uns terminis més llargs".D'aquesta manera, Notario ha afirmat que es preveu que la licitació es publiqui a meitat de setembre del 2020 i l'adjudicació, en el primer trimestre del 2021, moment en el qual s'iniciarà l'execució de l'obra. La regidora ha precisat que en aquests càlculs no s'han tingut en compte qüestions alienes al procés que puguin donar-se i interferir en ell com a recursos o esmenes a documents.Glòria Tello ha valorat la "major eficiència energètica" que s'aconseguirà al Palau de la Música amb la reforma i ha destacat la seva necessitat, atés que, "segons l'últim estudi de l'Ajuntament", aquest edifici "és el segon municipal amb major consum energètic". Per això, ha ressaltat la decisió de realitzar "una intervenció més global que millori aquesta eficiència".Tello i Notario han subratllat també "la rapidesa amb la qual s'ha actuat" i la "coordinació" i "col·laboració absoluta" entre els tècnics de l'auditori i els de l'Ajuntament per a impulsar un "projecte molt estudiat i pensat" que preveia un "minuciós estudi de totes les necessitats del Palau de la Música" després d'haver "complit 32 anys".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor