Seixanta-quatre ferits a les protestes davant el Camp Nou

Enfrontaments entre manifestants i els Mossos d'Esquadra al voltant del Camp Nou, enmig d'aldarulls i tres barricades de foc. Els Mossos han fet càrregues i han disparat projectils de foam amb l'objectiu de dispersar un grup de manifestants que llençaven objectes com llaunes, ampolles i pirotècnia a la línia policial i que han acabat arrossegat contenidors fins al centre de la Travessera de les Corts.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que ha atès a un total de 64 persones a les protestes davant el Camp Nou. D'aquestes, 59 han estat de caràcter lleu i cinc d'elles, de menys lleu. Del total d'atencions realitzades pel SEM, 16 han requerit traslladat a centres hospitalaris i 39 han estat a agents dels Mossos d'Esquadra.Inicialment, la policia catalana tenia un doble cordó format a la Travessera de les Corts. Un d'ells ha reculat, els agents han entrat dins del recinte del Camp Nou i han tancat la porta d'accés 16 per impedir l'accés dels manifestants. L'altre cordó ha fet marxa enrere per la Travessera de les Corts i un grup de manifestants encaputxats els ha començat a llençar objectes.Altres concentrats han intentat obrir les tanques d'accés al recinte del Camp Nou. De fet, els Mossos d'Esquadra també han actuat dins del mateix recinte, on hi ha hagut alguna càrrega. Desenes d'agents es mantenien a dins del recinte.En l'operatiu hi havia desenes de furgonetes, que els Mossos han utilitzat per dispersar els concentrats en algunes zones. Almenys hi ha dos periodistes ferits lleus.

