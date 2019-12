VÍDEO Manifestants fan caure a terra antiavalots dels Mossos d'un cop de puny

Cop de puny, i a terra. Dos agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra han caigut a terra després de rebre un cop de puny en els incidents que s'han produït a l'exterior del Camp Nou just després d'acabar el Clàssic entre el Barça i el Reial Madrid . L'agressió es pot veure al minut 1:05 del vídeo. També s'hi pot veure com agents dels Mossos colpegen un home que era a terra.Ja mentre es disputava el partit hi ha hagut enfrontaments entre Mossos i manifestants, a més de fins a tres barricades de foc. Els Mossos han fet càrregues i han disparat projectils de foam amb l'objectiu de dispersar un grup de manifestants que llençaven objectes com llaunes, ampolles i pirotècnia a la línia policial i que han acabat arrossegat contenidors fins al centre de la Travessera de les Corts.

