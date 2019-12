El Tsunami admet que l'acció del Barça-Madrid no ha estat «reeixida» per l'actuació policial

Pocs minuts després que hagi acabat el Barça-Madrid (0-0), el Tsunami Democràtic ha admès a través d'un missatge de cinc punts a Telegram que l'acció preparada pel Clàssic no ha estat "reeixida". N'ha culpat l'acció policial i, de passada, ha assenyalat que no es tracta de cap fracàs perquè "la gent no ha fallat"."La segona fase [de la mobilització d'avui] estava reforçada amb una gran acció que per l'actuació policial no ha estat reeixida. Tsunami no posa excuses. Epic fail? Tsunami no ho creu. Un cop més, la gent no ha fallat i segueix tenint clar que això continua mentre no hi hagi autodeterminació, drets i llibertat", ha assenyalat la plataforma.El missatge al canal de Telegram explica que la primera fase de l'acció es basava en aquests punts: "Acaparació de focus mediàtic, fixació del lema Spain, sit and talk, deixar en evidència l'Estat i [la pròpia] convocatòria".

