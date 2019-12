El Tsunami es fa sentir i eclipsa el Clàssic

El Tsunami Democràtic ha estat protagonista del Clàssic al Camp Nou. La plataforma ha eclipsat completament el primer Barça-Madrid de la temporada i ha captat tota l'atenció de la jornada. Ja des d'abans de començar el matx, i amb un moment especialment àlgid en el minut 10 de la segona part, quan ha aconseguit interrompre el joc durant quatre minuts, després d'un llançament massiu de pilotes sobre el terreny de joc. El joc i el resultat (0-0) , ha estat clarament el menys destacat de la jornada.Una acció, la del llançament de pilotes , llargament esperada i mantinguda en secret fins al darrer moment, però que no ha tingut la visibilitat que podria haver tingut: la realització televisiva l'ha amagat, i ha estat centrant-se en el canvi de Semedo per Arturo Vidal, en les banquetes i en plans curts mentre tenia lloc l'acció.Prèviament, abans de començar el partit, a la graderia s'ha desplegat una gran pancarta on s'ha pogut llegir "Spain, sit and talk" i "Freedom". Una pancarta que no ha durat gaire temps, ja que ha estat enretirada tot seguit, mentre bona part dels assistents a l'estadi demanaven a crits la llibertat dels presos polítics.Les protestes també han protagonitzat els moments previs al partit, amb protestes a fora de l'estadi -que s'han perllongat durant tot el transcurs del partit, amb diversos incidents i almenys cinc detingut-, i amb la seguretat del Barça requisant cartolines amb el "Sit and Talk" que havia repartit Tsunami Democràtic als assistens.Ja quatre hores abans del partit, a les quatre de la tarda, milers de persones omplien els voltants del Camp Nou per participar en la convocatòria del Tsunami Democràtic amb el lema Spain, sit and talk. Els manifestants, provinents d'arreu de Catalunya, s'han aplegat als accessos de l'estadi blaugrana.El Tsunami ha impulsat l'acció amb la voluntat de visibilitzar "dins i fora el Camp Nou" la situació política a Catalunya, aprofitant un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món. Poc després de l'inici de la convocatòria, el moviment ha anunciat que és "imprescindible" que el Clàssic es pugui jugar perquè les reivindicacions tinguin èxit.El partit ha arribat després que les negociacions entre el Barça i el Tsunami per dur a terme accions dins l'estadi fracassessin. El col·lectiu demanava desplegar en algun moment una gran pancarta a la grada amb un missatge seu, però fonts del club i del Tsunami han confirmat que el Barça va rebutjar la proposta Els Mossos d'Esquadra han estat els responsables de dissenyar el dispositiu de seguretat per al Clàssic i el ministeri d'Interior ha enviat 400 antiavalots per a possibles mobilitzacions que es puguin dur a terme en altres punts de Barcelona abans, durant o després del partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor