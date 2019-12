Càrregues dels Mossos per un enfrontament entre radicals del Barça i concentrats del Tsunami

La Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra han carregat per dissoldre un enfrontament entre radicals del Futbol Club Barcelona i concentrats del Tsunami Democràtic que ha tingut lloc minuts abans que comencés el partit que enfronta els culers amb el Real Madrid. La baralla s'ha produit davant l'accés 18 del camp, a la Travessera de les Corts.Els ultres eren acompanyats pels Mossos al camp, però s'han trobat amb els concentrats de Tsunami i ha començat la baralla. La Brimo ha actuat i els dos grups s'han dissolt. Segons els Mossos, en el transcurs d'aquesta actuació s'ha fet almenys una detenció per haver llançat una ampolla de vidre als agents. Els Mossos mantenen un cordó policial en aquest punt.D'altra banda, el conductor d'una furgoneta i alguns dels concentrats de Tsunami Democràtic a la Travessera de les Corts amb el carrer Riera Blanca de Barcelona han protagonitzat unes escenes de tensió també poc abans que comencés el clàssic. El vehicle ha quedat al mig de la concentració i el conductor n'ha sortit increpant i agredint algun dels concentrats. Al seu torn l'home també ha estat agredit per algun dels manifestants, sense que l'episodi anés a més. L'un i els altres han estat separats ràpidament per persones que també eren presents al lloc. Els Mossos d'Esquadra han estat requerits per un intent d'atropellament, que investiguen.La policia ha explicat que han estat requerits perquè el vehicle hauria continuat la marxa davant la concentració amb intenció de no aturar-se. La gent davant aquesta situació ha envoltat la furgoneta per evitar atropellaments i ha tret les claus a conductor per evitar que marxés del lloc. La Guàrdia Urbana s'ha desplaçat a l'indret i ha intervingut les claus. Posteriorment ha calgut activar una grua per retirar el vehicle, que tenia les rodes punxades.

