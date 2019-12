VÍDEO El Camp Nou exhibeix la pancarta del Tsunami enmig d'un clam per la llibertat dels presos

Comença el partit de la gent. ⚽️🌊



Tothom al Camp Nou! #LaForçaDeLaGent #SpainSitAndTalk



1. Per dur a terme l'acció de Tsunami Democràtic és imprescindible que el partit es pugui disputar i l'afició amb entrada i carnet pugui accedir a l'estadi. pic.twitter.com/Ay2nwWoiIW — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

2. Addicionalment, s'estan repartint des d'ara mateix 100.000 cartolines als voltants de l'estadi per repartir entre el públic assistent. 📣🌊



Ajuda'ns a que ningú entri sense!



3. Abans que comenci el partit s'anunciarà de quina manera tothom el podrà veure en directe. 🌊⚽️ pic.twitter.com/KybPKBlc4q — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

4. Demanem a les forces de seguretat prudència, professionalitat i proporcionalitat davant de les accions de les properes hores. ⚠️



Les accions de Tsunami s'emmarquen sempre en la més estrica noviolència i estan pensades per garantir la seguretat de tothom. 🌊📣 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

El Tsunami Democràtic ha pogut exhibir durant uns segons la pancarta de "Spain, sit and talk" i de "Freedom" al lateral de la graderia de l'estadi blaugrana, a l'inici del Clàssic més esperat . Mentre s'ha exhibit, el públic ha cridat molt més fort que en altres ocasions per la llibertat dels presos. Al cap de poca estona, la pancarta ha estat retirada."La primera fase de l'acció s'ha assolit amb èxit i ara comença la segona fase, d'enorme complexitat". Aquest és l'últim missatge del Tsunami Democràtic, poc abans de les vuit del vespre, l'hora que ha de començar el partit. Poca estona abans, la plataforma ha convocat tots els manifestants a la Travessera de les Corts, a l'exterior de l'estadi blaugrana, per seguir en directe el partit.L'organització ha explicat a través de les xarxes cinc punts clau abans de començar les mobilitzacions i ha interpel·lat directament a les forces de seguretat per mantenir la calma, ser prudents i actuar amb proporcionalitat.

