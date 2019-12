Barça i Madrid empaten a zero en el Clàssic del Tsunami

Barça i Madrid han empatat a zero en un partit molt igualat en què els blancs en moments ha dominat clarament el joc però on el blaugrana han tingut ocasions clares per guanyar. El partit ha estat marcat per les mobilitzacions previstes pel Tsunami. Fora del camp s'han produït càrregues policials i barricades amb foc; dins, la plataforma ha aconseguit exhibir el seu lema "Spain, sit and talk" i ha pogut aturar durant uns minuts el partit pel llançament de pilotes amb el mateix lema escrit. Més enllà d'això, el partit s'ha jugat amb tranquil·litat.El partit ha arrencat amb intensitat, tant al terreny de joc com a la graderia. La primera acció de perill l'ha protagonitzada el Barça amb una gran passada de Messi per Alba, que no ha pogut centrar bé. En una acció molt similar uns minuts més tard, Alba ha fet una centrada per Suárez, que ha reclamat penal per mans que finalment no ha estat concedit. En els primers minuts el Barça ha donat mostrat símptomes d'estar connectat al partit davant d'una pressió molt alta del Madrid. Els blancs s'han anat imposant i n'ha tingut una de claríssima que ha salvat Piqué sota pals després d'un corner mal defensat pels blaugrana.Si el primer quart d'hora ha estat del Barça, els següents minuts han estat del Madrid, que ha dominat la possessió i ha tingut ocasions per fer el primer que ha salvat Ter Stegen. Els de Zidane s'han situat bé sobre el terreny de joc amb una pressió que ha posat les coses difícils als blaugrana. En una acció aïllada de contraatac, Sergi Roberto ha estat a punt de fer el primer però Courtois l'ha tret en primera instància i el xut forçat de Messi no ha pogut superar Ramos sota pals. El segon quart d'hora ha estat del Madrid, però en l'últim tram de la primera part els de Valverde han aconseguit sortir de la cova i tornar a generar perill. Una passada de Messi per Alba ha acabat amb xut del català que ha sortit fregant el pal. El resultat ja no s'ha mogut després d'una primera part molt igualada.La segona part ha començat disputada, amb un Madrid atrevit en la pressió. La primera acció de perill ha sortit de nou de les botes de Messi, que ha fet una centrada un pel llarga que no ha pogut aprofitar Griezmann. Després d'aquesta jugada, el Madrid ha tornat a dominar la pilota amb possessions llargues i un Barça tancat al darrere. Valverde ha hagut de recórrer a Arturo Vidal abans del minut 10. El domini del Madrid ha estat absolut aquests primers minuts de la segona part. Al minut 10 hi ha hagut una pluja de pilotes al Camp Nou com a acció del Tsunami Democràtic. Després de l'acció el Barça ha tingut una fogonada de bon joc i ha tingut un seguit d'accions clares que no han acabat amb gol per poc. Els protagonistes, Messi i De Jong.El partit s'ha equilibrat amb el pas dels minuts, però un contracop del Madrid pilotat per Valverde ha acabat amb un xut molt perillós de Bale que ha sortit fregant el pal poc abans de la mitja hora del partit. Els blancs han arribat molt més que els blaugrana durant el partit, però amb poca precisió en la rematada final. L'àrbitre ha anul·lat un gol de Bale per fora de joc. El Barça, però, no s'ha donat per vençut i Suárez ha tingut una ocasió clara que ha sortit fregant el pal de Courtois. El partit s'ha equilibrat amb el pas dels minuts, amb un Madrid amb més possessió i un Barça amb aproximacions perilloses.El temps s'ha anat exhaurint. Valverde ha fet entrar Ansu Fati en el tram final del partit substituint Griezmann. En la primera pilota que ha tocat el jove del filial ha provocat el primer córner de la segona part. La gent ha començat a marxar del camp abans del xiulet final per evitar problemes. S'han afegit cinc minuts amb motiu del temps perdut per l'acció del Tsunami. El resultat ja no s'ha mogut i el partit ha acabat en empat a zero. El lideratge de la Lliga, compartit.

