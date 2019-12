ERC i el PSOE encarrilen la negociació a l'espera de Luxemburg

La negociació entre ERC i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez entra en la fase definitiva. Les bases de l'acord estan clares des de fa dies i s'han anat clarificant en les negociacions fora del focus mediàtic, on sí que han proliferat discrepàncies públiques. L'última s'ha produït després que José Luis Ábalos, mà dreta de Sánchez al partit i implicat al màxim nivell en les converses, anunciés que els republicans havien renunciat a la via unilateral , afirmació ràpidament rebatuda per una ERC que segueix lamentant els "xantatges" als quals, segons ells, els sotmeten els socialistes. De portes endins, però, la sensació és que les converses ja estan encarrilades. Amb la incògnita, això sí, de què passarà amb Oriol Junqueras, la immunitat i la justícia europea.El desllorigador, en tot cas, és l'acceptació per part del PSOE de crear una mesa de negociació ad hoc entre governs sense vetos previs i al marge de la bilateral Estat-Generalitat de l'Estatut, que els republicans també accepten posar en marxa. Tot i això, res està tancat i els de Junqueras no volen que quedi cap serrell sense lligar, al mateix temps que els de Sánchez busquen una clàusula de compliment d'allò acordat. Per arribar fins a aquest punt, però, s'han anat emmotllant les paraules. El PSOE parlant de conflicte polític –abans problema de convivència - i de seguretat jurídica –ja no s'invoca de forma reiterada la Constitució-, i ERC deixant de proclamar el "no" a la investidura i reclama decidir "el futur de Catalunya". La paraula autodeterminació segueix generant anticossos en el PSOE i res fa pensar que això pugui canviar a mig termini.Malgrat les tensions verbals de les últimes hores entre el PSOE i ERC, pels passadissos del Congrés ja hi ha qui avisa que caldrà desfer els plans nadalencs entre el 27 de desembre i el 4 de gener. Tot i això, els procediments que, en cas d'entesa, necessitaran els republicans per consolidar una eventual abstenció a la investidura dificulten que la setmana que ve pugui agendar-se el ple. ERC té el congrés per aprovar la nova estratègia aquest dissabte i perquè la sessió arrenqués divendres 27 hauria de precipitar un consell nacional aquest dilluns. Tot plegat, un calendari massa ajustat."Seguim amb els mateixos timings", ha volgut ressaltar Vilalta, portaveu dels republicans i membre de l'equip negociador. Segons ella, cada vegada que parla algú del PSOE donant per fet l'acord o situant-lo a prop en el calendari, l'entesa queda més lluny. En tot cas, fins que no passi el congrés d'ERC, que se celebra aquest dissabte a Barcelona, no hi haurà res definitiu. La reivindicació de qualsevol "via democràtica" per arribar a la independència, inclosa la unilateral, que ha fet Vilalta també s'ha d'emmarcar en clau interna i de missatge a les bases que es reuniran dissabte.La sensació dels actors implicats és que s'està afrontant la darrera fase del desenllaç per a la investidura de Sánchez, però tots són conscients de la fragilitat que suposa que tant el PSOE com ERC hagin de fer equilibris de forma constant i que la judicialització segueixi marcant el compàs de la política. De fet, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest dijous pot marcar un punt d'inflexió. Si el veredicte és a favor de la immunitat de Junqueras i, per tant, com a eurodiputat electe no hauria d'haver estat condemnat, els republicans interpreten que això els fa cotitzar encara més a l'alça.En l’entrevista a, Vilalta afirmava que, en cas que el tribunal europeu resolgués a favor seu, demanarien una "reparació" de la situació "a tots els nivells". I caldrà veure també quin és el posicionament del PSOE en aquesta situació. Així doncs, per molt madur que estigui l'esquema de l'acord, el risc de descarrilament no s'ha esvaït. Alguns dels diputats de formacions minoritàries però claus en l'aritmètica irradien optimisme i ultimen també les seves cartes als reis per a Sánchez a canvi del vot en la investidura. D'altres, però, s'ho miren amb recel."La sensació és que, com més temps es trigui en tancar una entesa, més números hi haurà que salti tot pels aires. I no per canviar les aliances de govern, sinó per anar a unes terceres eleccions", asseguren des de Podem, que, amb el cartipàs amb el PSOE pràcticament tancat, s'ho mira tot plegat aguantant la respiració. La negociació enfila els dies decisius i, entre Luxemburg i els dies de Nadal, s'acosta a la resolució.

