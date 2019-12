VÍDEO La seguretat del Barça requisa cartolines «Sit and Talk» del Tsunami

La seguretat El Barça, contra la protesta del Tsunami. Empleats del club estan retirant sistemàticament les cartolines amb el lema Sit and Talk que el Tsunami Democràtic ha repartit als assistents al Barça-Madrid d'aquest dimarts. La plataforma ha demanat als assistents que mostrin la cartolina des dels seus seients.La seguretat del club també ha requisat altre material repartit fora de l'estadi, com ara caretes de Messi. En alguns dels accessos a l'estadi sí que s'està permetent l'entrada de les cartolines, però no pas de les caretes, informa

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor