El diari valencià «La Veu» tanca per falta d'ingressos

El diari valencià La Veu ha decidit aquest dimecres posar el punt final al seu projecte periodístic per falta d'ingressos. Set anys després del seu naixement, el mitjà ha indicat que el seu últim dia de publicació serà el pròxim 31 de desembre de 2019, coincidint amb l'acabament de l'any.A través d'un comunicat, el mitjà ha reconegut que 2019 ha estat "un any molt complicat per tal d'arribar als ingressos necessaris per editar el diari". "Finalment, només s'ha aconseguit pressupost per a cobrir els pagaments fins al 31 de desembre de 2019", ha afegit.Per unanimitat de l'assemblea, l'empresa editora considera que no es donen les circumstàncies necessàries per a seguir amb el projecte de la manera com estava concebut. En aquest sentit, el grup assenyala que, durant el primer trimestre de l'any vinent, "estudiarà les possibilitats de futur que permetin continuar amb una altra mena de publicació que doni veu a allò que ocorre al País Valencià, però ja no de manera diària".Diari La Veu era un mitjà que s'actualitzava diàriament i que va comptar amb dues etapes clarament diferenciades. La primera, des del 2013 fins al 4 d'abril de 2017, sota el domini www.laveupv.com, mentre que la segona, del 5 d'abril de 2017 fins a l'actualitat, sota el domini www.diarilaveu.com

