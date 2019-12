Marlaska diu que el Clàssic es jugarà «com cada any: amb tranquil·litat absoluta»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que el partit entre el barça i el Reial Madrid previst per a avui dimecres a les vuit de la tarda a Barcelona se celebrarà "com cada any" amb "tranquil·litat absoluta".El titular d'Interior ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un acte a madrid d'entrega de medalles al mèrit de Protecció Civil. "Es jugarà el partit de la mateixa manera que cada any, amb tranquil·litat absoluta", ha assenyalat a la premsa.Davant de la insistència dels informadors sobre la protesta de Tsunami Democràtic al Camp Nou i als seus voltants amb motiu del Clàssic, els ha tallat: "Vinga, a gaudir del partit".

