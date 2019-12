Joan Francesc Mira, «l'últim clàssic»

La sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha estat l'escenari de l'homenatge que la Generalitat, l'IEC, la Institució de les Lletres Catalanes i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua han fet a l'escriptor Joan Francesc Mira amb motiu dels seus 80 anys. La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha presidit l'acte i agraït Mira per la seva obra compromesa i per la seva recuperació d'autors clàssics, en els quals es troba, ha dit, "la força de la transgressió"."És l'últim clàssic que ens queda". Així ha definit Joan Josep Isern l'humanista valencià Joan Francesc Mira (València, 1939), un dels grans noms de la cultura catalana. Intel·lectual complet, professor, antropòleg, sociòleg i escriptor, acumula una bibliografia important en gèneres com l'assaig, amb Crítica de la nació pura; la síntesi històrica, amb Els Borja, família i mite; la novel·la, amb Borja, Papa, o la traducció, des de L'Odissea d'Homer a La Divina Comèdia de Dant. "No tothom pot conrear tants àmbits amb tanta solvència", ha asseverat Jaume Cabré.Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans, Ramon Ferrer Navarro, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, han fet l’obertura institucional. Després, han intervingut quatre oradors per fer la semblança de diversos vessants de Mira: Joan Josep Isern ("El paradís de la literatura"), Josepa Cucó ("El Joan Mira antropòleg"), Jordi Cornudella ("Com si hi hagueres estat: l’odissea de traduir") i Jaume Cabré ("Llenya al foc").Ha estat Oriol Ponsatí-Murlà, el director de la Institució de les Lletres Catalanes, coorganitzadora de l'acte, qui ha vinculat l'acte amb la protesta convocada pel Tsunami Democràtic a Barcelona. Ponsatí-Murlà ha dit que possiblement, alguns dels assistents anirien després a l'entorn del Cmp Nou perquè, "en el fons, és el mateix".La violoncel·lista Carla Conangla ha interpretat diversos moviments de les Suites per a violoncel sol de Bach, un dels músics preferits de l'escriptor, que ha estat obsequiat al final de l'acte amb un pastís d'aniversari.

