Troben mort el boletaire català desaparegut a Osca

Aquest dimecres ha estat localitzat sense vida el boletaire de 94 anys veí de Rosselló (Segrià) que el passat dijous va desaparèixer mentre buscava bolets amb el seu fill a la zona de Lliterà, al terme municipal de Viacamp i Lliterà, a Osca. El cos s'ha localitzat a l'interior d'una reguera molt escarpada coberta per vegetació. Cap a dos quarts de tres de la tarda, el jutge ha fet l'aixecament del cadàver, que ha estat traslladat en helicòpter.Unes 400 persones entre voluntaris, Guàrdia Civil, Bombers, Protecció Civil i Agents per a la Protecció de la Naturalesa (APN) han participat de les tasques de rescat de l'home, que va ser perdut de vista pel seu fill i ja no se'l va veure més amb vida.En el rescat també hi ha participat un helicòpter de la Guàrdia Civil que ha sobrevolat el terreny a baixa altura, a més d'una unitat canina del cos.

