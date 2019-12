El TC anul·la les resolucions del Parlament sobre l'autodeterminació i la reprovació de Felip VI

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat per unanimitat el nucli de dues resolucions aprovades al Parlament de Catalunya que defensaven el dret a l'autodeterminació i la independència i reprovaven de nou Felip VI.Els magistrats –que ja havien suspès cautelarment les resolucions impugnades pel govern espanyol- declaren nuls els incisos dels apartats I.1 i I.2 i també els apartats I.1.3.e); I.2.6.2 i I.3.7.2 de la resolució 534/XII del 25 de juliol del 2019 "sobre les propostes per a la Catalunya real". També els I.1, I.2, I.3 i I.4 de la resolució 546/XII del 26 de setembre del 2019 "sobre l'orientació política general del Govern".A més, adverteixen al president del Govern de la Generalitat, Quim Torra, a la resta de membres del Govern i a la Mesa del Parlament de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poden incórrer en cas d'incompliment".El TC dóna la raó al govern espanyol, que va impugnar les resolucions sobre la "Catalunya real" adduint que els punts que parlen sobre l'autodeterminació i la reprovació del monarca incompleixen diverses sentències del TC que ja van anul·lar resolucions similars al Parlament.Segons l'executiu espanyol la resolució sobre l'autodeterminació vulneraria la sentència 259/2015 i 136/2018 que va declarar inconstitucionals apartats de la moció del 5 de juliol de 2018 que ratificava els "objectius polítics" del 9-N.Pel que fa a la reprovació del rei Felip VI el govern espanyol va denunciar una vulneració de la sentència 98/2019, de 17 de juliol, que anul·la la reprovació del monarca aprovada al Parlament l'11 d'octubre de 2018.El TC també anul·la la resolució aprovada pel Parlament el 26 de setembre sobre l'orientació política general del Govern, que apostava pel dret a l'autodeterminació per la via de la desobediència institucional.A més, adverteix el Parlament, el Govern i el president de la Generalitat que s'han d'abstenir de fer "qualsevol actuació encaminada a donar compliment" a aquestes resolucions i que han "d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectament suposi ignorar o eludir la nul·litat dels apartats i incisos" de les resolucions.Els adverteix també de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poden incórrer en cas d'incompliment del que ha ordenat aquest tribunal".

