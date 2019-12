El Govern ja té el projecte per a la incineradora de Cercs, que ara avaluarà

#EmergènciaClimàtica El conseller Damià Calvet acaba de confirmar al ple del Parlament que el projecte de la incineradora de Cercs va entrar al departament divendres passat. És urgent aturar aquesta barbaritat i exigir una moratòria.#MoratòriaIncineradores — natàlia sànchez dipp (@Nataliadipp) December 18, 2019

Salten les alarmes al Parlament: el projecte de la incineradora de Cercs va entrar al departament divendres passat. Ens hi trobaran de cara, treballant colze a colze amb la @PCercs per la defensa del paisatge i la salut de totes i tots. #Guanyarem https://t.co/g7ODRmohaF — Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (@grupdefensa) December 18, 2019

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (JxCat), ha afirmat aquest dimecres al Parlament de Catalunya que el Departament ja ha rebut el projecte per a la incineradora de residus industrials a l'antiga tèrmica de Cercs que ara haurà d'avaluar. "Aquest projecte va entrar al Departament de Territori divendres passat, encara no hem avaluat ni la seva suficiència, és a dir, si és un projecte complert", ha explicat el conseller en sessió de control arran d'una pregunta del diputat de Catalunya en Comú, Marc Parés.Damià Calvet no ha tancat la porta a la polèmica iniciativa de crema de residus perquè ha dit que "serà en el marc d'aquesta avaluació de suficiència, i en el marc del tràmit normal que passa per tots els vectors, que acabarem determinant si és un projecte que es pot desenvolupar o no". Calvet ha defensat que, des de la conselleria, "no hem d'actuar amb intuïcions o pel Twitter, sinó amb documents Excel, per tant el primer que farem serà l'avaluació de la suficiència dels projectes que ens han entrat". Marc Parés ha qüestionat Calvet sobre la proposta de moratòria del moviment antiincineradores que impediria la crema de residus a Cercs o a Juneda, a les Garrigues. "La plataforma residu zero, conjuntament amb les plataformes contra la incineració de Cercs i de Juneda, ha impulsat una proposta de moratòria a la tramitació de noves estructures d'incineració o a l'ampliació de les existents, el Govern pensa tirar-la endavant?", ha preguntat. Damià Calvet no ha respost directament però ha deixat clar que la valorització energètica per incineració és un mètode contemplat per la Unió Europea dins de la jerarquia de tractament de residus."La jerarquia de tractament de residus està molt clara i la marca Europa, lògicament Catalunya, recull aquesta jerarquització del tractament de residus. En primer lloc, tenim aquesta prevenció de la generació de residus, la preparació per a la reutilització, la valorització material, altres formes de valorització que inclouen la valorització energètica i, finalment, en última instància, la deposició en abocador", ha relatat Damià Calvet. "La mateixa directiva europea marca que l'any 2035 només arribin a abocador un 10% dels residus. Per tant, això ho hem de saber gestionar", ha dit."Coneixem la jerarquia, però creiem que és una qüestió de passat o futur, i la incineració de residus és passat i no pas futur", ha reblat Marc Parés en resposta. "Per la salut i per la zona on es produeix és també una activitat altament productora de gasos d'efecte hivernacle, i nosaltres creiem que no és coherent declarar l'emergència climàtica i obrir la porta a nous projectes d'incineració", ha advertit el diputat dels comuns. "Ha quedat clar que no els hi tanca la porta", li ha retret.El diputat de Catalunya en Comú ha recordat en sessió parlamentària la posició en contra dels consells comarcals del Berguedà, Solsonès, Bages, Moianès i Osona, així com de la plataforma opositora i d'entitats com l'Associació d'Agroturisme al Berguedà o de les Valls del Pedraforca. "El projecte de Cercs només el recolza l'alcalde i els seus promotors que ja han comprat les instal·lacions, que asseguren que ho tenen parlat amb vostès", ha assenyalat Parés. Calvet li ha indicat, en aquest sentit que, en l'estudi del projecte, "tindrem en compte l'opinió del territori, com no pot ser d'una altra manera"."La Catalunya Central no pot continuar sent el pati de darrere de l'àrea metropolitana, no té cap sentit cremar el Berguedà amb residus de l'àrea metropolitana i inundar la C-55 i la C-16 amb camions que portin aquests residus", ha subratllat el diputat dels comuns.La confirmació de Calvet sobre que el projecte d'incineradora de Cercs ha entrat en tràmit administratiu ha provocat una ràpida reacció entre partits polítics i opositors al projecte. La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, s'ha expressat a Twitter amb rotunditat: "És urgent aturar aquesta barbaritat i exigir una moratòria", ha dit. En els mateixos termes, s'ha pronunciat el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. Els ecologistes han avisat que "ens hi trobaran de cara, treballant colze a colze amb la plataforma antiincineradora de Cercs per la defensa del paisatge i la salut de totes i tots".

