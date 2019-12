La Comissió Europea desautoritza Borrell

EU està farta d'Espanys i de Borrell. Aquest mal home ha de ser jutjat

18 de desembre de 2019

Borrell, saps què vol dir la separació de poders? doncs que l'executiu no mana sobre el judicial, no posa i treu jutges i fiscals, no mana que interpretin la llei a la seva mesura, la del govern, no espera que els fiscals li allisin el camí, no condecora i/o ascendeix els jutges i fiscals que l'han obeït, no opinen esperant fer llei de l'opinió... Bé a España sí que passa tot això i per això encara tu no estàs jutjat. Corrupte!