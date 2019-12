JxCat, PSC i Cs fan fora ERC de l'alcaldia de Montgat

ERC ja no governa a Montgat. JxCat, el PSC, Cs i Som Montgat han fet triomfar la moció de censura que van presentar a començament de mes i han situat com a nou alcalde de la població del Maresme el socialista Andreu Absi, que succeeix la republicana Rosa Funtané. L'alcaldessa sortint havia qualificat en el seu dia la moció, que uneix independentistes i unionistes, com un "pacte de la vergonya".L'acord va arribat després de setmanes de negociacions, i malgrat que la direcció comarcal de JxCat, avisés, en el moment que es va presentar la moció, que expedientaria els tres regidors del partit que la promovien. Finalment, però, el partit no ha desautoritzat el pacte de la moció de censura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor