Les cambres de Sabadell i Terrassa alerten de la sobresaturació del transport públic quan es restringeixi l'entrada de vehicles a Barcelona

La Cambra de Comerç Sabadell i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa han alertat que les línies de transport públic que es fan servir per anar del Vallès a Barcelona quedaran "totalment sobresaturades" quan es posi en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Les organitzacions empresarials han donat suport al posicionament del RACC, que calcula que amb la ZBE unes 9.000 persones s'afegiran en hora punta a un xarxa "al límit". Les dues cambres s'han sumat a aquesta alerta i a la sol·licitud de "mesures urgents" per evitar-ho. Així, han reclamat un pla d'emergència per incrementar el servei de transport públic i la capacitat actualment existent i ha recomanat a les empreses una "flexibilització" dels horaris de treball, l'incentiu del teletreball i el coworking.Segons l'estudi del RACC, l'aplicació de la ZBE suposarà que 3.300 persones del Vallès Occidental que fins ara es desplaçaven amb cotxe hauran de buscar una alternativa perquè els seus vehicles no tenen etiqueta ambiental. La meitat d'ells ja ha anunciat que optarà pel transport públic: Rodalies -R4-, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) -S1 i S2- i el Bus Exprés. Això agreujarà per exemple la situació de l'R4 i la línia d'FGC de Terrassa a Barcelona, que circulen actualment al 100% i al 104%, respectivament, de la seva capacitat en hora punta al matí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor