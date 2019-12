Vall d'Hebron lidera un projecte europeu per agilitzar el desenvolupament de fàrmacs

Vall d'Hebron i la companyia Janssen lideren un projecte públic-privat per definir el futur dels assaigs clínics a Europa. Fins a 36 institucions s'uneixen ara per donar forma a una plataforma d'assajos clínics adaptatius, que permetrà que amb un únic protocol es puguin avaluar simultàniament múltiples tractaments. L'objectiu és que es puguin desenvolupar tractaments més ràpidament.El model actual d'avaluació d'un únic fàrmac en cada assaig clínic sovint resulta un procediment molt llarg i seqüencial, que implica inversions elevades i retards en l'obtenció dels tractaments més eficaços per als pacients. El reclutament de participants és complex i hi ha molts obstacles i escassa informació.En aquest projecte participen 36 institucions líders mundials entre hospitals universitaris europeus, centres de recerca, grups de pacients, empreses sense ànim de lucre i companyies farmacèutiques s'uneixen per donar forma a la plataforma d'assajos clínics adaptatius del futur. El projecte es denomina EU-PEARL.

