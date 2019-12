Mor una dona atropellada per un camió a Arbeca

Una dona d'edat avançada ha mort aquest dimecres després de ser envestida per un camió a Arbeca, a la comarca de les Garrigues. La dona creuava l'avinguda dels Portals, a la carretera C-233 quan passaven pocs minuts de les onze del matí.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM, que no ha pogut fer res per salvar la vida de la dona.

