Els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio desconvoquen les vagues

Es desconvoquen les vagues parcials a @tv3cat i @CatalunyaRadio per un principi d'acord per a la recuperació de les 35 hores de conveni



També hi ha avenços significatius en els temes de renovació de plantilla, contractació temporal i indefinits no fixos



Convoquem assemblees 👇🏼 pic.twitter.com/xElGqKBIYg — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) December 18, 2019

El comitè de vaga de TV3 i Catalunya Ràdio han desconvocat les vagues parcials per aquest dimecres i divendres després d'arribar a un principi d'acord amb la direcció. Els representants i l'empresa han acostat posicions per recuperar les 35 hores de conveni i fer avenços significatius en la renovació de plantilla, contractació temporal i indefinits no fixos. Així ho han avançat els representants dels treballadors en un comunicat.També han concretat una reunió amb els responsables de la conselleria d'Economia al gener. Els comitès han convocat una assemblea aquest dijous a tots dos mitjans per valorar noves propostes de mobilitzacions a partir del 20 de gener "si l'administració torna a demorar l'acord".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor