El Barça-Madrid de les manilles: «El Clàssic es pot aprofitar per a coses més importants que el futbol»

Tsunami Democràtic manté la intenció d'aprofitar el Clàssic d'aquest dimecres per visibilitzar dins i fora del Camp Nou el conflicte polític català. De reivindicacions polítiques a la grada se n'han viscut moltes en els enfrontaments entre els dos equips, però a la gespa menys. Una d'elles va tenir lloc el 16 de març del 2002. També al Camp Nou, dos independentistes d'Endavant-Osan van saltar al rectangle de joc per emmanillar-se a una de les porteries.La Unió Europea celebrava aquells dies la seva cimera de caps d'estat a la ciutat i el dia 16 una manifestació amb el lema "Contra l'Europa del capital i de la guerra" va aplegar a Barcelona 250.000 persones segons la Guàrdia Urbana i mig milió segons els organitzadors. La casualitat va voler que el Clàssic es jugués el mateix dia 16 al Camp Nou. El partit va acabar amb empat a un, amb gols de Xavi i Zidane.Quan s'havien jugat dos minuts de partit, dos joves van saltar a la gespa amb samarretes amb el lema "Aturem l'Europa del capital". Un d'ells era Andreu Ginés, que recorda l'episodi a. "La consigna era saltar a la gespa la primera vegada que la pilota sortís fora", explica. I així ho van fer.Esquivant els agents de seguretat privada, es van emmanillar a la porteria que defensava el Barça i van tardar set minuts en treure'ls d'allà. "El cap de seguretat estava rabiós i feia que ens estiressin dels braços tot i saber que així no aconseguirien res", afirma.Ginés detalla que van optar per les manilles per la "facilitat" que representava introduir-les a l'estadi. "Poden passar perfectament pel control de seguretat", diu.També recorda Ginés la reacció del públic assistent al Camp Nou quan van veure l'acció reivindicativa. "Bona part la grada ens va escridassar tot i que algun grup també ens va donar suport".No seria l'única acció reivindicativa aquell dia sobre la gespa. Minuts després un altre militant d'Endavant va saltar al rectangle de joc i va ser detingut abans que pogués desplegar una pancarta contra el Pla Hidrològic Nacional.Sí que van poder desplegar la seva pancarta dos joves bascos que van irrompre a la gespa durant a segona meitat per demanar l'acostament dels presos d'ETA al País Basc i mostrar una ikurriña.Una bona mostra que el Clàssic d'aquell any va ser especialment reivindicatiu. "Un partit així és molt llaminer", diu Ginés. Aquest dimecres el Tsunami s'ha tornat a fixar en el Barça-Madrid com a altaveu. "El Clàssic pot servir per a coses més importants que el futbol", conclou Ginés.

