Doncs no s'havia planificat però ens sembla una bona idea.



ATENCIÓ: QUE TOTHOM PORTI PILOTES INFLABLES AL CAMP! Moltes gràcies, @LaVanguardia. 😎



Afegiu el vostre missatge a les pilotes inflables. Un missatge per al món. 🌊#ChallengeLaVanguardia https://t.co/9L1PU2dBah — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

Tsunami Democràtic ha fet una crida aquest dimecres al matí a portar pilotes inflables al Camp Nou, on aquest vespre -a partir de les 20h- està previst que se jugui el Clàssic entre el Barça i el Reial Madrid . El moviment assegura que no ho tenien "planificat", però que la notícia publicada a primera hora per La Vanguardia -que, precisament, assegurava que la intenció del Tsunami era llançar pilotes a la gespa durant el partit- els ha donat la idea."Moltes gràcies a La Vanguardia per la idea", afegeix un breu comunicat difós a través de les xarxes. A banda, demana als milers de participants a l'acció que afegeixin un missatge a les pilotes. "Un missatge per al món", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor