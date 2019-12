L'Audiència Nacional decideix avui si deixa en llibertat sota fiança tres dels CDR empresonats

L'Audiència Nacional ha fixat per aquest matí la vista dels recursos d'apel·lació de quatre dels CDR acusats de terrorisme. Tal com han confirmat fonts d'Alerta Solidària a, el jutge haurà de decidir també si deixa en llibertat sota fiança de 9.000 euros tres dels activistes, després que la Fiscalia hagi canviat el posicionament que havia mantingut fins ara, que havia estat implacable a favor de la presó incondicional.La vista estudiarà els casos de Xavier Buigas, Xavier Duch, Eduardo Garzón i Alexis Codina. El ministeri fiscal va proposar la setmana passada que Buigas, Duch i Garzón poguessin sortir en llibertat sota fiança argumentant que no havien tingut contacte amb els suposats explosius. El sumari del cas no acredita l'existència d'aquests explosius. Aquest nou posicionament de la Fiscalia és la resposta als recursos de les defenses contra la decisió que va prendre el 20 de novembre el jutge instructor de la causa, Manuel García Castellón, de mantenir en presó provisional quatre dels set activistes detinguts en l'operació Judes del 23 de setembre.El 19 de novembre, la sala penal de l'Audiència Nacional va anul·lar les ordres de presó dels tres CDR i d'un quart, Alexis Codina, perquè considerava que la vista en què es va decidir tancar-los a Soto del Real no havia respectat els seus drets. El jutge va decidir mantenir-los a la presó fins a una nova vista, que va servir per ratificar l'ordre d'empresonament dictada des de bon principi. Ara, García Castellón haurà de decidir si accepta la petició de la Fiscalia.

