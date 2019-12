Buch diu que Tsunami no ha comunicat la concentració al voltant del Camp Nou

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que no li consta cap comunicació de Tsunami Democràtic sobre la concentració d'aquest dimecres a la tarda al voltant del Camp Nou coincidint amb el Barça-Madrid.En el marc de la sessió de control del ple del Parlament, Buch ha afegit que "malauradament passa amb moltes concentracions de diferents ideologies del país".En resposta a les preguntes del diputat de Cs Matías Alonso que juntament amb el diputat del PP Alejandro Fernández han demanat al conseller d'Interior que actuï i no sigui "ostatge" de Tsunami Democràtic. Així mateix, li han demanat que "faci la seva feina" i investigui qui hi ha darrere de la plataforma independentista.

