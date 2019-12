Una setmana de fruita gratuïta al mes a les escoles catalanes

Tallers divulgatius i visites a explotacions agràries



Per aconseguir els objectius dels programes és necessari recolzar la distribució de productes amb activitats orientades a reconnectar els nens amb l’agricultura mitjançant les visites a explotacions agràries, educar als nens en temes com hàbits alimentaris saludables, cadenes alimentàries, producció sostenible o la lluita contra el malbaratament d’aliments, a través de tallers realitzats en centres educatius.



A partir del mes de gener es desenvoluparan tallers i visites a explotacions dirigides a alumnes de Primària en les que participaran els centres educatius adscrits als programes que ho hagin sol·licitat.



Visita d'escolars a una finca fruitera. Foto: Afrucat

El Govern té en marxa des del curs 2009-2010 una campanya per promoure hàbits d’alimentació saludable entre el més petits. L’objectiu és que la mainada aprengui a l’escola que cal menjar fruita i verdura a tots els àpats Amb el suport de la Unió Europea, els departaments d’Educació, Salut i Agricultura s’alien en aquesta ocasió per transmetre aquest missatge, que també volen traslladar a les llars, perquè l’alimentació saludable no només estigui present a l’escola. Aquest curs hi participen 1.253 centres educatius i arriba a 305.000 escolars entre 3 i 12 anys.La Generalitat distribueix fruita i verdura fresca de forma gratuïta als escolars de segon cicle d’educació infantil i de primària, és a dir, als infants de 3 a 12 anys, d’aquells centres educatius que ho demanin. Ho fa una setmana al mes i sempre amb fruita de temporada, de proximitat i de qualitat.Els centres escolars tenen un calendari amb la setmana marcada i informació de les peces de fuita i verdura. Pel que fa a la fruita, als esmorzars i els berenars dels nens i nenes durant l’activitat escolar.També s’informa als infants dels beneficis de consumir més fruita i verdura en el nostre dia a dia, així com de la seva diversitat, les característiques, la forma de producció i l’estacionalitat dels aliments. L’objectiu és fer veure que el consum de fruita i verdura és una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional, com les llaminadures, les begudes refrescants o la brioxeria.

