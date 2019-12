Turull espera el tercer grau: «La Generalitat considera que hem de seguir tancats o podem sortir?»

L'exconseller Jordi Turull confia que la Generalitat doni el tercer grau als presos polítics: "Hem de seguir tancats o podem sortir?". En aquest sentit, Turull també espera que el Govern no sigui "més restrictiu" que el Suprem "a satisfacció" de la Fiscalia. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista a l'ACN des de Lledoners.Així, Turull fa notar que la "pressió" de l'Estat i la Fiscalia pot fer que es decanti més aviat per perjudicar i no afavorir les condicions dels presos, però espera que l'executiu de Quim Torra els doni el tercer grau. Per altra banda, creu que l'Estat ha de reconèixer que ha actuat "malament" durant tot el procés judicial. Sobre el cap de la diplomàcia europea i exministre d'Exteriors, Josep Borrell, l'exconseller ha sentenciat que mentre l'Estat faci política vers Catalunya "amb l'estómac" no solucionarà "res".Turull creu que, perquè el diàleg entre Quim Torra i Pedro Sánchez sigui "real", cal "més discreció". L'exconseller defensa que en les negociacions s'ha de poder "parlar de tot" i "sense condicions". Per resoldre el conflicte polític, Turull sosté que Sánchez ha de començar per fer una "bona diagnosi" de l'origen del problema.L'exdiputat també reclama que es "blindin els acords" d'aquests negociacions, tal com el Govern reclama des de la cimera de Pedralbes a partir de la figura del relator: "Les paraules se les endú el vent, però els escrits no tant". A més, es mostra convençut que s'acabarà trobant un "blindatge jurídic" per emmarcar la solució política que es pugui acordar.Això sí, Turull carrega contra Sánchez, de qui desconfia per ser "mal estadista" i tenir unes certeses "molt volàtils". "Ha donat proves suficients que no té conviccions sòlides", ha afegit. Segons apunta a l'entrevista, és un "greu problema" haver de buscar un acord amb el líder del PSOE, perquè "al matí diu una cosa i a la tarda defensa la contrària".En aquest sentit l'exconseller dubta que "valgui la pena perdre el temps" negociant amb algú que prioritza ser president "sí o sí", en comptes d'apostar per solucionar el conflicte. "Jo no me'n re fio", ha reblatFinalment, Turull rebutja unes eleccions catalanes per fer avançar el procés sobiranista. El qui va ser cap de llista de JxCat per Lleida a les eleccions espanyoles del 28-A, considera "millor" que el Govern culmini el mandat de l'1-O.Ara que l'independentisme ja ha vist de què és capaç l'Estat "i quins són els actius i passius", Turull creu que l'autodeterminació s'ha de tornar a exercir, però no a través d'unes eleccions. Tampoc si es vol donar un caràcter plebiscitari als comicis, com va passar el 2015."No veig el tint entre la gent de plantejar unes eleccions com a plebiscit", i "no sóc gens partidari de convocar eleccions", ha reiterat. D'aquesta manera Turull demana que no es vegi amb "por" l'escenari de tornar a votar en un nou referèndum: "Calen accions per avançar. Accions i no eleccions".

