​Fiat i Peugeot aproven la seva fusió i creen el quart major grup d'automoció

El grup italià Fiat Chrysler i el fabricant francès Peugeot han signat un acord de fusió amb el qual crearan el quart major grup d'automoció del món per volum i el tercer més gran pel que fa a ingressos, segons ha informat Fiat en un comunicat La nova corporació està participada al 50% per cadascuna de les companyies i es preveuen unes vendes anuals de 8,7 milions de vehicles i uns ingressos de gairebé 170.000 MEUR anuals. Es preveu que el 46% dels ingressos provinguin d'Europa i el 43% de l'Amèrica del Nord. La fusió no comportarà el tancament de plantes.Segons el comunicat, la nova companyia estarà ben posicionada per proporcionar solucions de mobilitat innovadores, netes i sostenibles en un moment de canvi del sector i en el context de noves normatives pel que fa al CO2. La previsió és que les sinèrgies permetin un flux de caixa net positiu des del primer any i que aproximadament el 80% de les sinèrgies s'aconseguiran el quart any.La nova corporació estarà presidida per John Elkann, president de Fiat, i el conseller delegat del grup Peugeot, Carlos Tavares, serà el conseller delegat per un període inicial de cinc anys. La companyia matriu tindrà domicili holandès i cotitzarà en els índexs Euronext (París), així com Milà i Nova York.

