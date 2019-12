Junqueras, pendent de la justícia europea per definir el seu futur

L'independentisme mira aquest dijous cap a Luxemburg. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha de decidir avui al matí sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i l'opinió que emeti pot marcar els mesos vinents no només per al líder d'ERC sinó també per a Carles Puigdemont i Toni Comín. Sobre la taula hi ha diversos escenaris -alguns de més probables que altres- que obren la porta a diverses estratègies per aconseguir anul·lar la sentència del Tribunal Suprem que condemna els líders independentistes a fins a tretze anys de presó pels delictes de sedició i malversació. La decisió serà clau per al futur de la legislatura catalana i impactarà en la negociació per la investidura a Madrid Què pot passar avui? Hi ha quatre escenaris possibles. El primer seria que el TJUE donés la raó a Espanya i digués que per ser eurodiputat i tenir la immunitat cal jurar la Constitució. Aquesta seria la pitjor decisió per als interessos independentistes, perquè reforçaria la sentència del Suprem i allunyaria Puigdemont i Comín del Parlament Europeu. Una altra opció seria l'oposada, és a dir, que el TJUE donés la raó totalment a Junqueras i en demanés l'alliberament argumentant que, com a eurodiputat, no podia ser jutjat al Suprem sense abans haver demanat el suplicatori a l'Eurocambra. Aquestes dues opcions són possibles però poc probables.Entre aquests dos extrems hi ha tota una gama de grisos. Un tercer escenari seria que el TJUE donés la raó parcialment a Junqueras però amb una interpretació oberta i vague de la llei, que faria difícil que tingués una traducció efectiva a Espanya. Per últim, una quarta opció seria que el tribunal no donés la raó totalment al líder d'ERC però fes una interpretació de la llei que permetés als seus advocats presentar-se davant del Suprem amb arguments de pes. Aquests dos escenaris són els més factibles, perquè implicarien, en major o menor mesura, seguir el criteri de Maciej Szpunar, l'advocat general de la Unió Europea, que fa unes setmanes va avalar la posició de Junqueras. La seva opinió no és vinculant, però sí que pot tenir incidència en la decisió que acabi prenent el TJUE.Sigui com sigui, Luxemburg no anul·larà la sentència del Suprem. El TJUE resol sobre el cas de la immunitat de Junqueras a través d'una interpretació del dret europeu i totes les vaguetats seran utilitzades per Manuel Marchena per reforçar la seva posició i mantenir Junqueras empresonat. Ara bé, els arguments que aporti el Tribunal de Luxemburg poden ser útils per les defenses a l'hora de demanar a l'alt tribunal espanyol que canviï el seu veredicte.Fer pronòstics és complicat perquè hi ha diversos escenaris possibles que provoquen vies d'actuació diferents. No serà fins que hagin pogut analitzar la decisió del TJUE que la defensa de Junqueras podrà començar a definir el camí a seguir a partir d'ara. La decisió de Luxemburg, però, no només se seguirà amb atenció des de Catalunya. A Bèlgica i Escòcia, Puigdemont, Comín i Clara Ponsatí també n'estaran pendents.Fonts jurídiques consultades perconfien que la doctrina que surti del TJUE sigui vàlida per l'expresident i els exconsellers exiliats. Puigdemont i Comín esperen també que el tribunal europeu resolgui els seus recursos sobre la seva immunitat com a eurodiputats, una decisió que podria ser ràpida i fer-se pública abans de febrer. De fet, la justícia belga ha ajornat la decisió sobre l'euroordre a l'espera que es resolgui aquesta qüestió. Les fonts consultades apunten que la decisió del TJUE pot tenir un impacte directe o indirecte en la situació de Puigdemont i Comín, que no han estat jutjats ni condemnats, i podria acostar-los al Parlament Europeu. També serà important per la situació de Ponsatí, que aconseguiria l'escó un cop s'hagi fet efectiu el Brexit, a principis de l'any vinent. Com el de Junqueras, el seu futur passa a hores d'ara pel que passi a Luxemburg.

