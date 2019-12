El PSOE està convençut que ERC ha renunciat a la via unilateral

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha afirmat aquest dimecres que al seu entendre ERC ja ha renunciat a la via unilateral. "Estic convençut que si", ha apuntat durant una entrevista a TVE on ha assegurat que "la trobada [entre PSOE i ERC] és part d'aquesta conclusió".Ábalos no creu que el congrés d'ERC "sigui determinant" per a aquestes negociacions. "És un congrés i per tant és un espai que possibilita l'expressió política", ha apuntat, però "confiem que es prioritzi la realitat". També ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb els republicans que permeti la investidura abans de cap d'any.Ha qualificat "d'especulacions" les informacions que apunten en aquesta direcció i ha assegurat que "realment no hi ha res", sinó que "és només un propòsit" del PSOE, que "no depèn de nosaltres". "Aquestes dates són fàcils d'establir, però realment és només un propòsit", ha assegurat.El número dos del PSOE ha destacat els esforços que han fet el PSOE i ERC per acostar posicions tot recordant que parteixen de plantejaments polítics molt distants. "Hem dedicat molt de temps a provar de deixar clares les voluntats i propòsits i no mantenir un nivell d'enfrontament", ha dit.Segons ha afirmat, bona part d'aquests esforços d'aquestes negociacions es destinen a "trobar una via on aquesta diferència es pugui expressar sense bel·ligerància, amb respecte reconeixement i sense negació dels projectes i propòsits de l'altra part".En aquest marc ha recordat que aquesta setmana encara han de passar coses importants per a ERC, en referència a la decisió del Tribunal de Justícia de la UE sobre el líder del partit, Oriol Junqueras, i el Congrés dels republicans d'aquest dissabte.En tot cas ha assegurat que no creu que el congrés d'ERC "sigui determinant". "És un congrés i per tant és un espai que possibilita l'expressió política", ha apuntat, però "confiem que es prioritzi la realitat".També a justificat l'apagada informativa del PSOE en aquestes negociacions. Per ser "eficaços", ha dit, cal "no recrear-se massa en elements que puguin pertorbar", perquè "això va més enllà d'un acord polític i és una oportunitat per encarar un conflicte polític que s'ha sobredimensionat".En tot cas, segons el ministre, hi ha hagut "avenços" sobre com iniciar "un procés de diàleg polític que permeti que el conflicte que es viu en relació a Catalunya tingui una via d'expressió democràtica que allunyi qualsevol decisió unilateral".Ábalos no ha volgut respondre les manifestacions d'alguns dels barons socialistes com el president de la Diputació d'Aragó, Javier Lambán, per no entrar en "jocs que no contribueixen a resoldre les coses sinó que generen problemes accessoris que pertorben el propòsit que un vol construir".

