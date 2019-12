Detenen el conductor drogat que va provocar l'accident del Garraf on va morir un nadó

La víctima de l'accident mortal de dimarts a la C-32 a Cubelles és un nadó, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Un cotxe va xocar per darrere amb el vehicle on viatjava l'infant, al quilòmetre 15,4 de la carretera, en sentit Barcelona.El conductor que va encalçar el turisme de davant conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents i els Mossos d'Esquadra l'han detingut per homicidi per imprudència greu i tres delictes de lesions.A més de la mort del nadó, al vehicle de davant es va produir un ferit crític –el conductor- i dues més de poca gravetat. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 18.47 hores. Amb aquesta ja són 170 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit a les carreteres catalanes interurbanes. El ferit crític va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Bellvitge, així com una de les passatgeres.L'altra acompanyant va ser evacuada a l'hospital Sant Camil. El conductor del cotxe que va impactar amb el vehicle on circulaven les víctimes va patir ferides lleus i va ser traslladat també al Sant Camil. Es van activar cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i set ambulàncies del SEM, que també va activar el protocol de suport psicològic. La C-32 es va tallar a Cubelles en sentit nord fins poc abans de les 22 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor