​El València tindrà les garanties per a la venda de Mestalla el 31 de març

El València CF tindrà les garanties per a la venda del seu estadi el 31 de març del 2020, quan la cooperativa valenciana d'habitatges Residencial Séquia de Mestalla presenti en la signatura del contracte de compravenda les garanties per la seva promoció de no més de 370 habitatges i el terciari comercial, que desenvoluparà Edificis Mestalla; informa Diari la Veu. Amb la vista posada a obtenir la llicència d'obres de construcció de les torres d'habitatges al juliol del 2022, el València haurà d'haver acabat el seu nou estadi per a jugar allà en la temporada 2022-2023, segons ha anunciat aquest dimarts la gestora Adu Mediterrani, amb la qual el club ha ratificat els acords per al projecte.La construcció de les torres, segons les estimacions de la gestora, és un projecte per a "València i per als valencians", amb una galeria comercial de més de 70.000 metres quadrats construïts i 50.000 de sòl brut llogable, que promourà l'empresa valenciana Edificis Mestalla.Està previst que el 31 de març se signi el contracte de compravenda entre la cooperativa i el València, en el qual el club rebrà les garanties del pagament per part de Residencial Séquia de Mestalla, a la qual el cooperativista haurà d'aportar el 30% del cost del valor de l'habitatge per a aconseguir el 70% de la viabilitat econòmica de la compra del sòl.

