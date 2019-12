​10 gots de llet cada mes per esmorzar o berenar a les escoles

Tallers divulgatius i visites a explotacions agràries



Per aconseguir els objectius dels programes és necessari recolzar la distribució de productes amb activitats orientades a reconnectar els nens amb l’agricultura mitjançant les visites a explotacions agràries, educar als nens en temes com hàbits alimentaris saludables, cadenes alimentàries, producció sostenible o la lluita contra el malbaratament d’aliments, a través de tallers realitzats en centres educatius.



A partir del mes de gener es desenvoluparan tallers i visites a explotacions dirigides a alumnes de Primària en les que participaran els centres educatius adscrits als programes que ho hagin sol·licitat.



En els darrers cursos, també des del Departament d'Agricultura s'estan organitzant xerrades dirigides a pares i famílies per implicar-los amb els objectius del programa i desmitificar algunes afirmacions sobre el consum de llet. El fet de consumir fruites i verdures i llet liquida ha de formar part dels hàbits alimentaris de les famílies, i la seva compra hauria d'estar enfocada envers els beneficis que aporten per a la salut de tots els seus membres. En totes les actuacions que es realitzen des del DARP s'inclou la degustació de diferents productes (fruites i hortalisses, llet i iogurt).

El Govern té en marxa des del curs 2009-2010 una campanya per promoure hàbits d’alimentació saludable entre el més petits . A banda de promoure el consum de fruita i hortalisses, també s'ha apostat per la llet. El programa, que arriba a uns 450 centres escolars, dota amb 10 gots de llet cada mes per esmorzar o berenar El Programa de llet, funcionava a Catalunya des del 1986 amb un marc jurídic diferent, al llarg d’aquests anys el nombre de centres educatius que participaven es va anar reduint progressivament fins arribar a un únic centre durant el curs 2015/2016. De fet, s’havia perdut l’interès per aquest programa perquè la llet no era gratuïta i l’import de l’ajut era molt reduït. El curs 2016/2017 va ser un curs de transició al nou marc jurídic, l’ajut previst per la UE es va complementar amb fons territorialitzats pel Ministeri la qual cosa va permetre fer distribució gratuïta de llet a 88 centres de màxima complexitat i 22.479 nens.Des de l’any 2017/2018 el programa de llet s’adreça a tots els centres educatius autoritzats a Catalunya i a nens 1r i 2n cicle d’educació infantil i de primària. Aquest curs 2019/2020 s’han inscrit 450 centres educatius i arriba a 70.000 nens i nenes.En concret, els alumnes de segon cicle d’educació infantil (3-6 anys) i de tots els cicles de primària (6-12 anys) dels centres que ho sol·licitin rebran durant els mesos en què duri el programa 10 gots de llet cada mes per l'esmorzar o el berenar. El departament s’encarrega de seleccionar un proveïdor per al subministrament de la llet i destina 1.350.000 euros a aquesta iniciativa.Aquesta acció s’emmarca en el programa europeu de distribució de llet a les escoles que busca promoure el consum de llet i els seus derivats en les dietes dels alumnes durant l’etapa de formació dels seus hàbits alimentaris. El programa té l’objectiu de promoure de forma prioritària el consum de llet líquida, amb aquest motiu el programa preveu que és necessària la distribució de llet per poder afegir altres productes làctics.La llet és un aliment saludable i d’alt valor nutritiu recomanable en totes les etapes de la vida. És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a mantenir una adequada densitat òssia. També és un dels aliments més complets i equilibrats perquè aporta vitamines, minerals i proteïnes d’alt valor nutricional. A Catalunya es produeix una de les llets de més qualitat d’Europa.

