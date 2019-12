Llet, fruita i hortalisses gratuïtes a les escoles catalanes

Per què cal (re)introduir fruites, hortalisses i llet a les escoles?



Els objectius del programa

El Govern té en marxa des del curs 2009-2010 una campanya per promoure hàbits d’alimentació saludable entre el més petits. L’objectiu és que la mainada aprengui a l’escola que cal menjar fruita i verdura a tots els àpats . El programa també inclou el repartiment de llet Amb el suport de la Unió Europea, els departaments d’Educació, Salut i Agricultura s’alien en aquesta ocasió per transmetre aquest missatge, que també volen traslladar a les llars, perquè l’alimentació saludable no només estigui present a l’escola. Aquest curs hi participen, en el cas de les fruites i hortalisses, 1.253 centres educatius i arriba a 305.000 escolars entre 3 i 12 anys. En el cas de la llet , per la seva banda, són 450 centres i uns 70.000 nens i nenes.Els hàbits alimentaris en el nostre país han empitjorat en els últims anys, fins al punt que els experts en salut pública estan alertant que l'actual generació de nens i nenes tindrà una esperança de vida inferior a la dels seus progenitors, a causa de malalties degeneratives lligades a l’obesitat i provocades per un estil de vida no saludable, factors com el sedentarisme i l’alimentació són determinants. Aquest canvi d’hàbits ha produït un descens del consum de fruites i hortalisses, sobretot en el grup de població més jove, a favor de productes transformats, per tant, és important ensenyar als nens a gaudir de la gran diversitat d’aliments i influir en l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables, en aquest context la UE va posar en marxa l’any 2009 el Pla de Consum de Fruita a les escoles.Les dades d’evolució del consum per càpita a les llars amb nens entre 6 i 15 anys del període 2012-2016, dels productes objecte del Programa escolar, mostren una tendència decreixen generalitzada, llevat per a fruites transformades i per a llet pasteuritzada.Davant la davallada del consum de llet de consum, la UE decideix fusionar l’antic ajut de llet a les escoles amb el Pla de Consum de Fruita , la fusió es fa efectiva al curs escolar 2017/2018 i implica la distribució gratuïta d’aquests productes. Així mateix, tal com es va constatar en l’últim informe d’avaluació dels Programes, hi ha una percepció molt positiva per part de pares i famílies en relació a la utilitat d'aquests programes.Potenciar el consum i la demanda d’aquests productes, oferint preferentment productes frescos del sector de fruites i hortalisses i llet de consum, de forma gratuïta.Transmetre a nens i pares, en l’entorn educatiu, la necessitat que l’alimentació ha de ser saludable per complir amb els objectius de Salut Pública de millorar els hàbits alimentaris de la població infantil, que es traduiran en una reducció dels índex d’obesitat i dels riscos de patir malalties greus associades en l’edat adulta, millorant d’aquesta forma la qualitat de vida.Revertir la tendència al descens en el consum de fruites i hortalisses i de llet de consum, a favor d’aliments més elaborats i amb menys qualitat nutritiva.