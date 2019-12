Un tren descarrila a l'Estació de França sense provocar ferits

#INFO Afectacions que en alguns casos poden superar els 30 minuts a la línia R2 Sud i els 60 minuts a les línies R13, R14, R15 i R16 per una incidència en un tren a l'entrada de l'Estació de França.@rod13cat @rod14cat @rod15cat @rod16cat — Rodalies Catalunya (@rodalies) December 18, 2019

Un tren ha sortit d'un eix del carril entrant a l'Estació de França de Barcelona sense provocar ferits aquest dimecres a primera hora. Els fets han tingut lloc a les 6.40 hores i han afectat un comboi procedent de Sant Vicenç de Calders, de la línia R2 Sud. Els 60 viatgers han pogut baixar del tren sense cap problema, han explicat fonts de Renfe.L'incident, però, han afectat l'operativa d'aquesta terminal. Hi ha hagut retards de 30 minuts de mitjana a l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16. El motiu és que el tren ha quedat aturat ocupant diverses vies i complicant la circulació. El comboi ha estat retirat pel migdia. Primer s'ha apartat la segona unitat per recuperar algunes vies i després s'ha procedit a les tasques d'encarrilament de la unitat principal.Ara fa dos anys, a la mateixa estació hi va haver un altra accident entre dos trens que van topar. Tampoc hi van haver ferits. El 2017, en canvi, un altre sinistre en el mateix indret va provocar 56 ferits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor