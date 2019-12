Borràs assegura que «no ha comès cap delicte» i es fa responsable de la seva gestió

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs ha assegurat en una entrevista al programa Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que "no ha comès cap delicte" i es fa responsable de la seva gestió al capdavant del Institut de les Lletres Catalanes (ILC).Sobre els contractes irregulars que li imputa la Fiscalia, amb delicte de prevaricació, assegura que són activitats que no tenen cap fraccionament, "ja que totes aquestes activitats passaven per una fiscalització i pel portal de transparència, era tot informació pública", ha afirmat Borràs.La portaveu de JxCat afirma que tots aquests comptes estan plenament auditats. "Unes suposades investigacions de fa anys, que jo desconeixia, perquè una jutgessa de Barcelona m'havia investigat il·legalment", ha explicat Borràs, que ha recalcat que s'ha "assabentat per la premsa" i que no ha pogut parlar encara amb els seus advocats.Borràs ha assenyalat que el que li imputa la Fiscalia es contradiu amb l'informe final de la Guàrdia Civil. "No he comès cap delicte", ha etzibat, després de llegir en directe un fragment d'aquest informe del cos policial espanyol, assegurant que "no poden condemnar res com a fets delictius". "La justícia espanyola és més espanyola que justícia, als fets amb remeto, perquè té uns tempos peculiars", ha sentenciat.L'exconsellera va donar explicacions al Parlament de Catalunya arran de la seva trajectòria a la Institució de les Lletres Catalanes, a tots els grups parlamentaris. "Vaig aportar tota la documentació que em van demanar. El Tribunal Suprem investigarà Laura Borràs pels suposats contractes irregulars que es van fer mentre ella era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre el 2013 i el 2017 . La sala d'admissió de l'alt tribunal ha admès l'exposició raonada que va enviar el jutjat d'instrucció 9 de Barcelona, que portava el cas en un principi, i accepta així la petició de la Fiscalia, que havia demanat que investigués el cas.El Suprem constata que "existeixen indicis en l'execució de fets que podrien ser constitutius de delicte", en concret els de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics i falsedat documental. En aquest sentit, també vol incloure en la seva investigació la persona beneficiaria dels contractes investigats, Isaías Herrero, ja que considera que la causa és de difícil divisió. El jutjat d'instrucció es va adreçar al Suprem perquè Borràs és ara aforada.D'una banda, El Español publica aquest dimarts una sèrie de correus electrònics que hauria escrit Borràs i que la incriminarien en el cas dels contractes a favor d'un amic seu, Isaías Herrero. D'altra banda, El Periódico , informa que Herrero ha estat condemnat per l'Audiència de Barcelona a cinc anys i tres mesos de presó per falsificació de diners, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. En el cas dels correus, que daten del juliol de 2014, Borràs, que sempre ha negat les irregularitats , conversa amb Herrero sobre com adjudicar els contractes. "Per cada pressupost teu, jo n'he de fer tres més. Amb tipografies i formats diferents", "Podríem fer que tu et presentis a quatre i només en guanyis un, el més econòmic de la seva sèrie, la cooperativa ídem, APM Gestió ídem, i l'altra ídem. La resta els podríem fer amb l'empresa de l'Aleix i potser amb la cooperativa de Madrid. Si tu fas els quatre vostres, jo faig els altres", deia suposadament l'actual portaveu de JxCat a Madrid afavorint clarament Herrero sense respectar els mecanismes legals. Segons la investigació, que fins ara s'ha dut a terme al jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona, Borràs va "fraccionar il·legalment" els contractes de programació informàtica del portal de l'ICL.

