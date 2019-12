El Tsunami centra totes les mirades del Clàssic

Ha arribat el dia. El Barça s'enfronta aquest vespre al Reial Madrid però totes les mirades estan posades en les indicacions del Tsunami Democràtic, que ha convocat "accions" -més d'una- per visibilitzar el seu lema, Sit and talk, aprofitant un dels esdeveniments esportius de més repercussió arreu del món. La plataforma ha convocat a les quatre de la tarda als quatre principals accessos del Camp Nou.Amb motiu de la mobilització, el Govern ha reactivat la comissió de seguiment de seguretat, que ja es va posar en marxa després de la sentència del Tribunal Suprem. De cara al vespre, Interior aspira a garantir el Barça-Madrid i també la "seguretat dels manifestants". Es tracta d'un partit d'alt risc en un moment d'alerta terrorista de 4 sobre 5 i amb mobilitzacions massives previstes.En aquest sentit, els Mossos han dissenyat un dispositiu especial per garantir que el partit es pugui jugar amb normalitat. Contemplen tots els escenaris, també una possible (però poc probable) invasió del camp. "Aquest seria l'escenari més complex", admetia fa uns dies la policia catalana. Sigui com sigui, han advertit que actuaran si s'intenta bloquejar l'accés al camp. Des del govern espanyol també es mira amb preocupació el que pugui passar a Barcelona. És per això que el ministeri d'Interior ha enviat 500 antidisturbis per vigilar punts clau de la ciutat. No està previst, però, que col·laborin en el dispositiu dels Mossos, que mobilitzarà uns 3.000 agents entre seguretat pública i privada.Us expliquem tot el que heu de saber de les mobilitzacions i les seves conseqüències:

