Alliberen 17 persones a Onda en una operació contra el tràfic d'éssers humans

Un grup de persones han sigut alliberades de l'interior d'un habitatge situat a Onda (Plana Baixa) en el marc d'una operació conjunta que duu a terme la Guàrdia Civil de Castelló i agents de la Unitat Central Operativa (UCO) per una investigació contra el tràfic d'éssers humans.La Guàrdia Civil ha indicat que, de moment, hi ha cinc persones detingudes encara que la xifra podria augmentar ja que l'operació continua oberta.L'Ajuntament d'Onda ha especificat que les víctimes són 17 immigrants als quals el consistori ha posat a la seva disposició els serveis socials per a poder allotjar-los de forma temporal en un hotel fins que es resolgui la situació.

