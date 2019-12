Tots els detalls de les tres tractorades convocades a les presons el 21-D

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha convocat tres tractorades pel 21 de desembre que arribaran fins a les presons de Lledoners (Bages), Mas d'Enric (Tarragonès) i Puig de les Basses (Alt Empordà), on hi ha empresonats els líders independentistes. Amb aquesta mobilització, el coordinador nacional d'UP, Joan Caball, ha detallat que volen "demostrar la defensa dels drets i llibertats a casa nostra".Caball ha remarcat que aniran fins a les presons perquè "és el lloc més simbòlic per dir que és injust" que s'hagin tancat als líders polítics i socials vinculats amb l'independentisme. El coordinador també ha assegurat que la tractorada també vol posar de manifest que "això no para" i "encara hi ha detinguts" arran de les últimes protestes.A través d'un comunicat, el sindicat ha indicat les tres rutes de tractors que es dirigiran als centres penitenciaris, sortint des de diversos municipis de tot el territori català.MONTSIÀ i BAIX EBRE- 08.00 h Amposta (davant de la Fira)- 08.30 h L’Aldea (esplanada davant l’Ajuntament)Tots ells, des d'allà, han d'anar directes a la plaça Imperial Tàrraco, a Tarragona.CONCA DE BARBERÀ- 08.00 h Montblanc (rotonda Rifacli)BAIX CAMP, RIBERA D’EBRE, TERRA ALTA i PRIORAT- 08.30 h Reus (davant Reus Deportiu)ALT CAMP NORD i BAIX PENEDÈS- 08.45 h Vila-rodona (ronda 4 carreteres, sortint de la vila)ALT CAMP- 09.30 h Valls (rotonda Restaurant Fèlix)TARRAGONÈS- 09.30 h El Morell (davant benzinera Petronor-Repsol)Tots els anteriors, han d'anar fins a la bàscula de camions de Perafort (10.30 h), i tot seguit tots junts fins a la plaça Imperial Tàrraco, Tarragona, i d'allí sortida per arribar a Mas d'Enric a les 12 h.COMARQUES DE LLEIDA- 07.30 h Mollerussa (davant del Big Ben)- 08.00 h Tàrrega (esplanada del costat del camp de futbol)- 08.10 h Cervera (estació de servei Bargués)- 10.00 h Calaf (rotonda sobre l’Eix transversal. A l’alçada de la carretera de Ponts)Tots ells, des d'allà directes al Pol. Ind. Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada.ANOIA i ALT PENEDÈS- 09.00 h matí. Igualada (Pol. Ind. les Comes, Molí de Can Roca) i d'allí directes al Pol. Ind. Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada.BAGES, BERGUEDÀ, SOLSONÈS, OSONA i MOIANÈS- 10.30 h Sant Joan de Vilatorrada (Pol. Ind. Pla dels Vinyats)- 11.00 h Inici de la marxa tots junts fins al Pla de LledonersA Lledoners, formació de la paraula LLIBERTAT amb els tractors.RIPOLLÈS- 09.00 h Sant Joan de les Abadesses (rotonda entrada túnel Collabós)GARROTXA- 10.00 h La Canya —Sant Joan Les Fonts— (Rotonda de La Canya)SELVA I GIRONÈS- 08.45 h Hostal de Franciac 09.00 h Pol. Ind. Riudellots, davant Can BoadellaPLA DE L'ESTANY- 10.00 h Medinyà (davant Snack)BAIX EMPORDÀ- 09.45 h Ullà (restaurant L’Encís de l'Empordà)- 10.00 h Verges (encreuament C31) ALT EMPORDÀ- 11.15 h Vilamalla (davant de Mafesa)- 11.15 h Santa Llogaia d'Àlguema (davant de Maquinaria Robert) amb l'arribada a Puig de les Basses a les 12 h.

