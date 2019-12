El Consell d'Europa avala la immersió lingüística i insta Espanya a reforçar l'ús del català

El Consell d'Europa avala en un informe el model lingüístic a Catalunya perquè "garanteix el coneixement tant del català com del castellà". En el cinquè diagnòstic oficial sobre el greu de compliment d'Espanya de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries , l'organisme destaca que l'alumnat a Catalunya acaba els estudis obligatoris amb un "alt domini" tant del català com del castellà.A més, l'informe considera que la LOMQE –la llei educativa aprovada pel govern de Mariano Rajoy- "desafia" el model lingüístic català. El text assenyala igualment que el principal punt feble en l'ús del català és en l'àmbit de la justícia, en el qual apunta que el nombre de sentències en català ha disminuït. En l'informe, el Consell d'Europa també insta Espanya a reforçar l'ús de les llengües cooficials, entre les quals el català, per preservar-les.L'informe del Consell d'Europa arriba en un moment en què el model d'immersió lingüística ha estat qüestionat temporalment per alguns dels seus impulsors. Concretament, des de les files del PSC, on s'han deixat anar crítiques al sistema les darreres setmanes, tot i que el partit ha fet finalment pinya -després que hi intervingués la militància- a favor del model d'immersió en català

