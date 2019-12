«Kiss and Talk»: el grafiti de Piqué i Ramos fent-se un petó

El grafiti de Piqué i Ramos fent-se un petó que ha aparegut a Passeig de Gràcia Foto: Sergi Garcia

El Passeig de Gràcia de Barcelona s'ha llevat aquest dimarts amb la imatge de Gerard Piqué i Sergio Ramos fent-se un petó. Poques hores abans que es disputi el Barça-Madrid, el conegut artista urbà Tvboy ha firmat una pintada en ple centre de la ciutat sota el lema: "Kiss and Talk", que ha atret una gran quantitat de curiosos i s'ha fet viral a les xarxes.Dimecres es disputarà un dels Clàssics amb més tensió dels últims anys després que el Tsunami Democràtic convoqués una mobilització massiva de cara a fer visible la situació de Catalunya arreu del món.Sota el lema "Sit and Talk", el Tsunami va demanar als dos clubs que es pogués exhibir una pancarta gegant durant el partit. Després que no s'arribés a cap acord, la plataforma independentista va convocar una gran manifestació als voltants del Camp Nou les hores abans del partit i la col·laboració de la gent que tindrà accés al camp per tal de realitzar una acció.No és la primera vegada que Tvboy relitza un grafiti d'aquest estil a la ciutat de Barcelona. En multitud d'ocasions ha realitzat pintades utilitzant la imatge de personatges públics enfrontats fent-se un petó: Messi i Cristiano Pablo Iglesias i Pedro Sànchez en són exemple. La imatge d'avui entre Piqué i Ramos ha simbolitzat les figures de Catalunya i Espanya per demanar una solució dialogada a la situació actual.

